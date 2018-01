Fernando Gomes antevê grande jogo entre o F. C. Porto e o Sporting

Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Gomes, representante do F .C. Porto na apresentação nesta sexta-feira da "final four" da Taça da Liga, que decorre no fim do mês em Braga, afirmou que o resultado da meia-final entre dragões e o Sporting "é imprevisível".

"Só tenho um sentimento desde que nasci. Obviamente só penso na vitória do F. C. Porto. Não há favoritos neste tipo de provas, há um grande jogo em perspetiva. O F. C. Porto já demonstrou que pode pensar exclusivamente na vitória nestes jogos. Mas não nos esquecemos da final da época anterior. O Moreirense superiorizou-se ao Benfica e depois venceu a prova", lembrou, aos jornalistas.

Os dragões são líderes no campeonato e mantêm-se em todas as provas. "Queremos vencer todos os jogos. Temos a oportunidade de vencer o primeiro título nacional do ano. Vamos, como sempre, abordando as partidas da mesma forma, acreditando nas nossas capacidades da nossa equipa. Este é um grande F.C. Porto: quer ganhar ao Sporting e depois procurará ganhar os jogos que se seguem", sublinhou.