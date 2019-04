Fernando Gomes diz que a Liga das Nações será "um capítulo inesquecível"

Hoje às 15:20 Facebook

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, disse esta sexta-feira, no Porto, que a fase final da Liga das Nações, com Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra, será "um capítulo inesquecível na história do futebol europeu".

"O nosso desejo é que Portugal esteja ao seu nível, ganhe a meia-final [com a Suíça], jogue a final e depois conquiste o troféu", referiu Fernando Gomes, que falava na apresentação da fase final, que irá decorrer em Guimarães e no Porto, entre 05 e 09 de junho.

Fernando Gomes reconheceu que "não será tarefa fácil", dado que "estão envolvidas seleções com uma categoria desportiva acima da média", mas "quando Portugal entra numa competição é para ganhar o título" e este, sendo a primeira edição, "tem um gosto especial".

"Era um prémio acrescido [a conquista do troféu] e seria um feito fantástico", acrescentou Fernando Gomes, perante a possibilidade de o campeão europeu Portugal somar a Liga das Nações da UEFA ao título conquistado em França, em 2016.

O presidente da federação referiu ainda que "Portugal tem demonstrado ao longo dos anos uma enorme capacidade para organizar grandes eventos" e que "estão criadas as condições perfeitas para mais um feito enorme do futebol europeu".

A fase final da Liga das Nações arranca em 05 de junho com o jogo Portugal-Suíça, no Estádio do Dragão, no Porto, e prossegue no dia seguinte, com o Holanda-Inglaterra, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ambos pelas 20:45.

A 9 de junho, em Guimarães, pelas 15 horas, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares -- entre as seleções derrotadas nas meias-finais -, e a final da prova está marcada para as 20.45 horas, no Estádio do Dragão, no Porto.

As seleções visitantes (Suíça, Holanda e Inglaterra) já visitaram as duas cidades, os estádios, hotéis e centros de estágio e estão, de acordo com o diretor de competições e eventos da FPF, Carlos Lucas, "muito satisfeitas com as condições oferecidas".

O presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira, que foi o anfitrião da cerimónia, destacou a visão que a FPF teve no acreditar ser possível organizar um evento que será "absolutamente memorável" e "muito importante para as cidades envolvidas".

"Queremos todos que Portugal ganhe, mas isso agora cabe aos jogadores, nós só temos que assegurar que tudo corra bem", referiu Rui Moreira, que se encontrava ladeado pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, e pelo embaixador da prova, o ex-guarda-redes internacional luso Vítor Baía.

Domingos Bragança acredita que a prova será um sucesso em Guimarães, "cidade que vive com emoção e intensidade o desporto", e formulou o desejo de não ver a seleção portuguesa a jogar no D. Afonso Henriques, sinal que estaria na final.

Os bilhetes para os jogos das meias-finais e terceiro e quarto lugares variam entre os 30 e os 120 euros e os da final entre 40 e 150 euros.