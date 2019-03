Fernando Gomes felicita Braga pela vitória no Mundialito de futebol de praia

Hoje às 13:42 Facebook

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou, este domingo, o Sporting de Braga, pela conquista do Mundialito de futebol de praia, em Moscovo.

"O sucesso inédito na mais importante competição mundial de clubes, em que o Sporting [que terminou em quinto] dignificou igualmente Portugal, representa uma conquista única de um emblema que, sublinhe-se, é o atual bicampeão europeu", lê-se na mensagem do líder federativo.

O Sporting de Braga sucedeu ao Lokomotiv Moscovo no historial do Mundialito, que foi disputado fora do Brasil pela primeira vez, ao vencer na final os italianos do Catania, por 7-6.

"Gostaria de enviar as minhas mais calorosas felicitações ao Sporting Clube de Braga que hoje, em Moscovo, se sagrou vencedor do Mundialito de clubes de futebol de praia. A todos os jogadores, treinadores, 'staff', dirigentes e adeptos deixo uma mensagem de grande admiração e felicitação por terem feito história no futebol de praia nacional e internacional", referiu Fernando Gomes.

Antes, tinham erguido o troféu o Vasco da Gama, em 2011, quando bateu na final o Sporting (4-2), o Lokomotiv, em 2012 e 2017, o Corinthians, em 2013, e o FC Barcelona, 2015.