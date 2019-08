Fernando Pimenta lidera seleção nos mundiais de canoagem

JN Hoje às 14:50 Facebook

O canoísta Fernando Pimenta lidera a seleção portuguesa de 12 atletas, divulgada esta quarta-feira, para os Mundiais de velocidade, em Szeged, na Hungria, que irá ditar o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Campeão do mundo de K1 1.000 metros e de K1 5.000 metros, títulos alcançados em 2018, em Montemor-o-Velho, Fernando Pimenta é a figura maior da seleção portuguesa.

O K4 500 metros, constituído por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, tem registado bons resultados ao longo da época e constitui também uma das apostas da seleção lusa para lutar pela qualificação em Szeged, entre 21 e 25 de agosto.

No setor feminino, Teresa Portela vai competir nas provas de K1 200 metros e K4 500 metros, na qual fará equipa com Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho, e as expectativas são também elevadas no que toca à qualificação.

Nas canoas, três portugueses vão entrar na luta pela qualificação olímpica na Hungria. Hélder Silva, que já mostrou estar em excelente momento de forma, vai competir em C1 200 metros e C1 1.000 metros e Marco Apura e Bruno Afonso em C2 1.000 metros.

A paracanoagem lusa também vai estar representada em Szeged por Hugo Costa (KL2), Floriano Jesus (KL1) e Norberto Mourão (VL2), que vão competir nas respetivas provas de 200 metros, que são distâncias paralímpicas.

Hugo Costa (KL2) integra as esperanças paralímpicas, enquanto Floriano Jesus (KL1) e Norberto Mourão (VL2) fazem parte do Projeto Paralímpico Tóquio2020.