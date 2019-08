Fernando Pimenta vence medalha de bronze

JN Hoje às 11:20, atualizado às 12:26 Facebook

O canoísta Fernando Pimenta venceu a medalha de bronze, este sábado, na final de K1 1000 metros dos mundiais de canoagem na Hungria e apurou-se assim para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Pimenta, que defendia o título mundial conquistado em 2018 em Montemor-o-Velho, competiu na pista quatro e terminou a prova em 3.37,63 minutos, tendo sido superado pelo húngaro Balint Kopas, medalha de ouro com 3.36,07, e pelo checo Josef Dostal, medalha de prata com 3.37,31.

O canoísta luso foi vice-campeão olímpico em Londres2012, com Emanuel Silva em K2 1000, e quinto em K1 1000 no Rio2016, onde foi sexto em K4 1000 com Emanuel, João Ribeiro e David Fernandes.

Um grande passo para Tóquio2020

"Os outros dois atletas hoje foram melhores do que eu, dei o meu melhor, consegui a vaga olímpica, está feito. Era o grande objetivo, um grande passo para Tóquio2020. Agora, é descansar para estar na melhor forma no domingo, no K1 5000", resumiu o canoísta português.

"Foi uma prova sem dúvida muito bem disputada de início ao fim. Tive boa largada, que me motivou muito, e tentei dominar até aos metros finais. Certo é que dei o meu melhor e estou extremamente contente e feliz pela vaga nos Jogos Olímpicos, que era o grande objetivo", vincou o desportista de 30 anos.

Pimenta liderou três quartos da prova, sendo depois ultrapassado pelo checo e pelo húngaro, que já tinha negado ao português o ouro nos Jogos Europeus de Minsk, em junho, tanto nos 1000 como nos 5000.

"Assim como eu o ano passado quis vencer em Portugal, ele também. Nunca sabemos quando será a próxima oportunidade. Só tenho de estar agradecido ao meu treinador e a quem me apoia diariamente, face às dificuldades dos últimos tempos. Agora é recuperar e dar o melhor domingo", disse o atleta do Benfica, referindo-se à final de 5000.