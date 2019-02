Fernando pronto para acompanhar Soares

Nuno Barbosa Hoje às 15:20 Facebook

Diz a sabedoria popular que "o azar de uns é a sorte de outros" e essa é uma ideia que se pode transportar facilmente para a atualidade portista, com Marega na pele do azarado e Fernando Andrade na do sortudo.

A lesão do maliano, que o deixará fora de combate por um período de dois meses, abre uma vaga no onze de Sérgio Conceição e, de acordo com quem conhece bem o ex-Santa Clara, o brasileiro está pronto para assumir as despesas como muleta de Soares, no ataque portista.

"Com a lesão do Marega, o Fernando tem aqui uma excelente oportunidade para se afirmar como titular. Ele e o Soares complementam-se muito bem", assegura, ao JN, Paulo Alves, o treinador que, no verão de 2015, levou Fernando Andrade do Oriental para o Penafiel.