Fernando Rocha "regou" Sérgio Conceição com champanhe

Depois de ser campeão no hotel, no sábado, e do banho de multidão no Dragão, no domingo, Sérgio Conceição esteve, segunda-feira, na festa de aniversário do empresário e amigo Jorge Manuel Mendes.

Num vídeo publicado no Facebook pelo conhecido humorista Fernando Rocha, pode ver-se o treinador do F. C. Porto rodeado de vários amigos, que se juntaram para festejar o 56.º aniversário do agente FIFA.

"Que maravilha. Amigos 4 ever", escreveu Fernando Rocha, na publicação em que Sérgio Conceição tem que fugir do "banho de champanhe". "Este Rocha representa a alegria e gratidão de todos os portista", escreveu Fernanda Pereira, na publicação que leva mais de mil partilhas.