Fernando Santos: "A responsabilidade é minha"

No final do encontro com a Holanda, que Portugal perdeu por 0-3, o selecionador nacional afirmou que o jogo podia ter corrido melhor e que a vitória holandesa é justa.

"Poderia ter corrido melhor, mas a responsabilidade é minha, que fui eu quem pôs os jogadores em campo. Conhecíamos o adversário, tínhamos observado um jogo e procurámos montar uma estratégia que desse posse de bola e não lhes permitisse saídas de contra-ataque. Nos primeiros 15 minutos conseguimos isso, não com objetividade, mas tínhamos bola, conseguindo-a circular. Tivemos um comportamento ofensivo razoável, mas defensivamente não foi adequado à nossa matriz de jogo", começou por dizer.

Fernando Santos salientou ainda que a segunda parte portuguesa foi melhor e garantiu que a derrota pode ser positiva para tirar ilações.

"No intervalo falei com os jogadores, para percebermos o que tínhamos de melhorar. Foi uma segunda parte diferente, fomos uma equipa mais competitiva. Nos primeiros 10/15 minutos estivemos mais perto, depois com 10 jogadores em campo tivemos um pouco mais de dificuldades, mas continuámos com domínio de jogo. Tivemos três ou quatro boas oportunidades de golo. Pelo que Portugal fez na segunda parte merecíamos um ou dois golos. Perder deixa-nos sempre muito chateados mas temos de olhar também pelo lado positivo, tentar tirar algo de positivo. Principalmente eu, tirar as minhas ilações", concluiu.