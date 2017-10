Fernando Santos: "Acreditava que íamos conseguir o apuramento"

JN Hoje às 22:33 Facebook

No final da vitória (2-0) frente à Suíça, Fernando Santos destacou a boa relação que existe na equipa e deixou elogios à exibição.

"Acreditava que íamos conseguir o apuramento. Confio nos meus jogadores. Há 63 anos nasci e Deus deu-me esta prenda. Os meus jogadores lutaram muito. Quando se têm qualidade e organização, está-se mais perto de vencer. Acho que se confunde jogar bonito e feio. Para se ganhar, é preciso jogar bem e hoje voltámos a jogar bem. A equipa esteve muito organizada, fez boa posse de bola", começou por explicar o selecionador.

Fernando Santos garantiu, ainda, que não pretende fazer promessas relativamente ao que Portugal pode conquistar no Mundial e deixou elogios aos adeptos.

"Não vou fazer promessas. Só as faço com convicção. Quando se canta o hino, no final, não se canta o hino. É o coração que está a cantar. Foi o que os portugueses fizeram aqui. Foi tão bonito... Acredito nos meus jogadores, na sua qualidade, naquilo que podem fazer como equipa. E acho que eles há muito tempo confiam nisso. Há uma simbiose perfeita entre todos os jogadores e o treinador", concluiu.