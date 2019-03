Fernando Santos: "Árbitro pediu-me desculpa"

Hoje às 22:07 Facebook

O selecionador português confidenciou que foi ao balneário do árbitro analisar os lances polémicos do Portugal-Sérvia.

Inconformado com o resultado e as decisões da equipa de arbitragem, Fernando Santos analisou o empate com a Sérvia (1-1) desta segunda-feira depois de ter ido analisar os lances com o árbitro Szymon Marciniak.

"O árbitro convidou-me para ir à cabine analisar os lances e pediu-me desculpa [por ter voltado atrás no penálti por mão na bola de Rukavina]. Mas agora isso não serve de nada", referiu o selecionador, em declarações à RTP. "Eu disse-lhe que o culpado não foi ele, mas sim alguém que está a 40 metros do lance", acrescentou.

Fernando Santos lamentou ainda a falta do videoárbitro: "Com o VAR as coisas teriam sido diferentes, neste e no último jogo".

Sobre o jogo, o treinador português lamentou a falta de eficácia "nas inúmeras oportunidades de golo" criadas pela equipa das quinas e assumiu as contas complicadas. "Temos dois pontos, não podemos dizer que as coisas estão bem. Mas esta equipa tem talento e raça para nos seis jogos que faltam, incluído na Sérvia e na Ucrânia, ganhar", completou.