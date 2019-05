Fernando Santos conta com o grupo completo no treino

Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa treinou, esta sexta-feira, com o grupo completo sob o olhar do selecionador Fernando Santos, a menos de uma semana do jogo com a Suíça, para fase final a Liga das Nações.

Numa sessão de trabalho realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico teve ao seu dispor os 23 jogadores, que, durante os 15 minutos abertos à imprensa, se dedicaram a exercícios de aquecimento e circulação de bola, enquanto os três guarda-redes trabalharam à parte.

A primeira semana de trabalho de Portugal está a ser cumprida em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19.45 horas. Um dia depois, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, à mesma hora.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.