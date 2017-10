Fernando Santos: "Tentei gerir, fazer aquilo que era melhor"

JN Hoje às 22:20, atualizado às 22:26 Facebook

Após a vitória frente a Andorra, o selecionador nacional explicou a opção de deixar Cristiano Ronaldo fora do onze e destacou as dificuldades da partida.

Portugal venceu (2-0) este sábado, a Andorra no penúltimo jogo de qualificação para o Mundial 2018 e, no final da partida, Fernando Santos destacou as dificuldades do encontro, principalmente por causa do relvado.

"Sabíamos que ia ser difícil, a equipa teve muita dificuldade de adaptação ao campo. Faltou-nos alguma dinâmica. Na primeira parte não estivemos ao nível que pensávamos que éramos capazes. Faltou apoio na zona do ponta de lança. A equipa de Andorra esteve mais confortável a defender, trocámos a bola, com posse, mas com pouca objetividade. Faltou encostar mais na frente. Apesar de duas oportunidades não conseguimos fazer golo", considerou o selecionador.

O técnico explicou, ainda, a decisão de deixar Cristiano Ronaldo na condição de suplente, facto que não acontecia há 13 anos. "Pensei muito. Nos dois primeiros dias também não treinou a 100%. Houve muitos fatores que me levaram a tomar a decisão. Nestes jogos, as coisas são sempre complicadas. Tentei gerir, fazer aquilo que era melhor", sublinhou.

Relativamente ao próximo jogo, frente à Suíça na terça-feira, que decide a passagem direta ao Mundial 2018, Fernando Santos foi categórico: "É ganhar ou ganhar, não há outra possibilidade. Já não há outra conversa".