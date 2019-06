Fernando Santos: "Esta família é quase indestrutível"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:35 Facebook

Depois de conquistar mais um título pela seleção nacional, Fernando Santos deixou elogios à equipa das quinas e dedicou o triunfo à família.

Depois do Euro 2016, a Liga das Nações. Portugal venceu (1-0) este domingo a Holanda no Estádio do Dragão e Fernando Santos não escondeu o orgulho nos jogadores.

"O que fazemos é ir atrás dos objetivos. Procurámos esta vitória e os jogadores têm sido inexcedíveis. É muito difícil, trabalhando tão poucos dias juntos, por isso isto é muito fruto do trabalho deles. Esta família é quase indestrutível. Acreditamos sempre, sabemos do que somos capazes. Sabíamos que podíamos vencer este jogo. Do lado de lá estava um grande adversário, mas fizemos um excelente jogo. Estes jogadores têm feito um trabalho fantástico. Não temos tempo para criar rotinas nem automatismos. Mas eles acreditam no treinador, as coisas saem", começou por dizer para depois dedicar o título à família.

"Desde que aqui cheguei digo que somos candidatos a vencer as provas em que participamos. Vencemos esta e queria partilhar com a minha família. E um pouco mais com a minha mãe e o meu cunhado, que têm passado alguns problemas de saúde nos últimos meses. É para toda a minha família, mas mais para eles", concluiu o selecionador visivelmente emocionado.