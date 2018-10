Fernando Santos faz revolução no onze de Portugal

JN Hoje às 16:01 Facebook

Depois da vitória diante da Polónia, por 3-2, para a Liga das Nações, Portugal tem, este domingo, no histórico Hampden Parka, um encontro de caráter particular frente à Escócia. Relativamente ao último jogo, Rúben Dias é o único jogador do onze a manter a titularidade.

Onze de Portugal: Beto; Kevin, Neto, Rúben Dias e Cédric; Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes e Bruma; Hélder Costa e Éder.

Onze da Escócia: Craig Gordon; O"Donnell, Hendry, MacKenna e Robertson; McGregor, Armstrong, McGinn e Forrest; Naismith e McBurnie



Suplentes de Portugal: Cláudio Ramos, Cancelo, Pedro Mendes, Renato Sanches, André Silva, William Carvaho, Rúben Neves, Mário Rui, Gedson, Rafa Silva e Pizzi​​​​​​​



Suplentes da Escócia: McGregor, Shinnie, Russell, McDinald, Devlin, Mackay-Steven, Christie e McLaughlin​​​​​​​