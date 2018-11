Fernando Santos: "Foi um jogo mais sofrido do que eu esperava"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:07 Facebook

No final do jogo com a Itália, Fernando Santos considerou que a equipa tem ainda muito para crescer e considerou o resultado justo.

"Estou satisfeito, estar presente na fase final desta competição é sempre importante. É justo, num jogo muito sofrido, mais sofrido do que eu esperava. Uma primeira parte muito difícil, muita dificuldade em adaptarmo-nos, principalmente, nas ações defensivas. Defender bem não é ter muita gente atrás, é manietar o adversário e não permitir que jogue. Quando não se faz isso tem-se dificuldade em jogar também. Estamos mal posicionados defensivamente e quando ganhamos a bola não conseguimos jogar", começou por analisar.

Fernando Santos disse ainda que a equipa tem "muito para crescer" mas "vai continuar a crescer".

"A Itália teve mérito. Conhecíamos os movimentos, sabíamos que se os deixássemos jogar iam levar o jogo até à nossa área e fazia com que toda equipa italiana subisse em bloco. Não conseguimos contrariar a capacidade de Itália no primeiro tempo. Mérito da Itália e culpa nossa nalguns aspetos. O Verratti baixava no terreno de jogo e transformava o jogo num elo, com Verratti e Johginho lado a e outro médio a entrar em profundidade. Quase faziam um quadrado, com o Insigne a vir da esquerda para dentro e aí ficavam com dois jogadores a meio-campo e dois à frente, para além do ponta de lança e depois sempre aberto o Chiesa", disse.

Sobre o regresso de Cristiano Ronaldo, o selecionador não abriu o jogo.

"Já respondi a isso muitas vezes. Insistir nesse tema não vale a pena. Há uma coisa que sempre fiz, na minha vida: tudo o que é das competências profissionais, eu mantenho onde tenho de manter, que é entre mim, o presidente e o jogador", concluiu.