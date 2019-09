Fernando Santos: "Fomos melhores, somos melhores e vencemos por isso"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:40 Facebook

No rescaldo da goleada de Portugal frente à Lituânia, Fernando Santos elogiou a exibição da equipa e a Cristiano Ronaldo, autor de quatro dos cinco golos da equipa das quinas.

"Fomos melhores, somos melhores, e ganhámos por isso. Demos sequência à vitória na Sérvia, caso contrário não fazia sentido esse triunfo, e estamos mais perto. Temos quatro vitórias para conquistar e assegurar o primeiro lugar. Em termos de organização não estivemos bem. Responsabilidade minha, seguramente. Deixámos o jogo partir, como a Lituânia preferia. Devíamos ter controlado bem o jogo, como fizemos na segunda parte", começou por dizer o selecionador, acreditando que Portugal poderá chegar à liderança do grupo B.

"Sabíamos que tínhamos seis finais. Já foi assim para o Europeu e para o Campeonato do Mundo. Nesse último caso não começámos bem, e agora estou convencido que os jogadores têm capacidade para fazer o mesmo e acabarmos em primeiro lugar", acrescentou.

Cristiano Ronaldo, que esta terça-feira marcou um "póquer", soma 93 golos em 160 internacionalizações e, a nível de todas as seleções mundiais, só fica atrás do iraniano Ali Daei, recordista com 109 golos. Sobre a exibição do capitão, Fernando Santos foi categórico: "É o melhor do mundo. É mais uma a prova inequívoca disso mesmo", concluiu.

