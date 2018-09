Fernando Santos garante que jogadores do Sporting "estão iguais aos outros"

Sofia Esteves Teixeira 05 Junho 2018 às 21:10 Facebook

O selecionador nacional assegurou que os jogadores leoninos - Gelson, William Carvalho, Rui Patrício e Bruno Fernandes - estão "psicologicamente bem" apesar do ocorrido na Academia de Alcochete.

"A gestão é feita a 23, é uma gestão de grupo. Eles estão bem, estão iguais aos outros. Aqui não há tratamentos diferentes, todos têm os seus problemas. Eu nunca disse que eles estão psicologicamente afetados. Em treino não há problema nenhum. Não sou mentiroso, é verdade. O grupo está normal. Não houve ação psicológica especial, não falei sobre nenhum dos seus problemas pessoais e eles não trazem esses problemas para dentro da Seleção Nacional. Confio em absoluto neles como sempre confiei", começou por dizer em entrevista à SIC.

Fernando Santos salientou ainda que Cristiano Ronaldo ainda tem muito para dar ao futebol. "O Cristiano, que é o melhor jogador do mundo, já não é o extremo puro que era quando tinha 18 anos e nunca vai ser um ponta de lança parado de frente para a baliza. Ele entrega-se à Seleção, não está aqui para ser a Seleção, mas para fazer parte dela. Há uma imagem que mostra muito bem o amor do Ronaldo por Portugal: ele enrolou a bandeira de Portugal à cintura na final da Liga dos Campeões, ele tem uma alegria incrível quando joga com as cores nacionais. Ele ainda tem muito para dar ao futebol. Ele conhece as capacidades do corpo e vai procurando esse refinamento".

Quanto às aspirações para o Mundial, o selecionador nacional fez questão de deixar uma mensagem para os adeptos, considerando-se não um sonhador, mas sim um realista: "O sonho é sempre muito importante e faz parte da nossa vida, mas eu prefiro ser realista e menos sonhador. Mas não basta sonharmos, o importante é sonharmos acordados. Eu nunca coloquei limites à realização. O mais importante é dar aos portugueses uma grande motivação, uma grande confiança, porque vamos lutar com todas as nossas capacidades. Contem connosco. Nós vamos deixar tudo em campo e elevar bem alto o nome de Portugal", concluiu.