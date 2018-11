Fernando Santos irritado com expulsão de Danilo

Ontem às 23:11 Facebook

Twitter

A expulsão de Danilo, no Portugal-Polónia, que se disputou na noite desta terça-feira em Guimarães a contar para a Liga das Nações irritou o selecionador Fernando Santos.

"Não vi a falta para grande penalidade. Entendo que é uma dupla penalização e, no meu entender, já não existe esse conceito. Se foi penálti, o [cartão] vermelho parece-me exagerado, mas vou ver o que dizem os regulamentos. Estava irritado e perguntei isso aos árbitros", disse o selecionador português, após o empate (1-1) com a Polónia.

"Estou orgulhoso com o apuramento para a 'final four'. Sobre este jogo, fizemos uma grande exibição, mas podíamos ter feito mais. Cometemos alguns erros, com mais posse na primeira parte em que faltou criatividade coletiva para mais situações. A Polónia acabou por ter duas boas oportunidades, por demérito nosso", acrescentou Fernando Santos.

"Na segunda parte entrámos melhor, com outra objetividade e circulação, e surgiu aquele golo. Depois, jogar com 10 é sempre mais difícil", disse ainda o técnico luso.

Em relação a eventual favoritismo portugês para a 'final four' da Liga das Nações, Fernando Santos considerou ser cedo para conclusões desse género: "Não tenho nenhuma antevisão, estamos a seis meses, nem sabemos como estarão os jogadores. Só mais perto é que poderemos analisar o que vai acontecer", concluiu.