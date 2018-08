Fernando Santos não chamou Ronaldo para jogos com Croácia e Itália

Hoje às 13:02 Facebook

A ausência de Cristiano Ronaldo foi confirmada pelo selecionador nacional, Fernando Santos, que divulgou esta sexta-feira as escolhas para os jogos frente a Croácia (preparação) e Itália (Liga das Nações).

Guarda-redes - Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton)

Defesas - Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Luis Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), e Rúben Dias (Benfica)

Médios - Bruno Fernandes (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis)

Avançados - André Silva (Sevilha), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Gelson Martins (Atlético Madrid), Gonçalo Guedes (Valência) e Rony Lopes (Mónaco)

A Seleção Nacional, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, em 06 de setembro, às 19.45 horas, no Estádio do Algarve, num jogo particular, e, quatro dias depois, a equipa das "quinas" defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19.45 horas, a Itália, em jogo da primeira jornada do grupo 3 da Liga das Nações.