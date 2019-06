Fernando Santos: "Não devia ter posto Ronaldo a jogar contra o Manchester United"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:06, atualizado às 20:54 Facebook

Fernando Santos garantiu, este sábado, não existir pressão na equipa das quinas e recordou a saída de Cristiano Ronaldo do Sporting, em 2003, para abordar o momento de forma do português.

"Não há pressão. Os nossos jogadores estão habituados a jogar nos melhores campeonatos, na Liga dos Campeões, em meias-finais e finais. Há sim uma pressão positiva e motivadora de dar uma alegria ao novo povo. Vai ser um jogo tremendo e acredito que vamos ganhar. A Holanda tem crescido muito nos últimos anos, no sentido de recuperação. O futebol holandês tem grande capacidade e esta equipa holandesa tem grande qualidade. Mas Portugal já não tem só a ambição de sonhar, tem a ambição de ganhar", começou por dizer o selecionador.

Nas meias-finais, Portugal venceu a Suíça por 3-1 com um hat-trick de Cristiano Ronaldo. Questionado sobre o momento de forma do avançado de 34 anos, Fernando Santos recordou um episódio de 2003, quando o capitão deixou o Sporting.

"Volto a dizer: surpreendido fiquei quando ele foi meu jogador no Sporting, com 19 anos. Não devia tê-lo posto a jogar contra o Manchester United, fiquei sem ele porque foi para lá... Nesse momento, percebemos a qualidade que tinha. Acho que vai durar mais três ou quatro anos. Tem objetivos determinados e fortes. Está sempre bem fisicamente, com graus de intensidade muito elevados, treina nos limites e a vida extra que faz também é muito importante. Não é muito comum um jogador chegar aos 34 anos a marcar 50 golos por época e acho que vai continuar assim por mais algum tempo", disse.

Portugal defronta, este domingo, a Holanda na final da Liga das Nações, no Estádio do Dragão. O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.