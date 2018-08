Fernando Santos: "Não estou muito contente com isto"

Sofia Esteves Teixeira 28 Maio 2018 às 22:13 Facebook

Após o empate (2-2) frente à Tunísia, em Braga, Fernando Santos não escondeu o descontentamento pelo resultado e pela exibição da equipa das quinas.

"O resultado não era de certeza o que idealizava, queria ganhar. Empatar não é um bom resultado e nunca será. Vínhamos para ganhar o jogo, interpretámos muito bem o jogo, uma equipa rápida, com boa circulação, com o domínio total do jogo. Depois do 2-0, começámos a cometer mais erros coletivamente. A equipa está a sofrer golos de uma forma anormal, temos que pensar nisso", começou por dizer.

O selecionador nacional considerou ainda que os erros defensivos foram fatais na exibição de Portugal.

"Entrámos a permitir que a equipa da Tunísia saísse a jogar. Tivemos uma oportunidade fantástica, não fizemos o 3-1 e acabámos por sofrer o segundo golo. Defensivamente não estivemos tão bem. Sofremos o segundo golo num lance que não é normal, desenquadrámos o jogo, não estou muito contente com isto. Os jogadores têm sempre atitude, tenho uma equipa fantástica. A atitude tem a ver com o nosso posicionamento em campo. Se temos o objetivo de ganhar todos os jogos que disputamos, temos de fazer golos", concluiu.