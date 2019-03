Fernando Santos: "Os melhores de todos são os que ganham"

Hoje às 13:21 Facebook

Fernando Santos deposita grande confiança na vitória sobre a Ucrânia e evita comparações com as gerações do passado

O selecionador nacional, Fernando Santos, projetou esta quinta-feira o encontro de amanhã com a Ucrânia, que marca o arranque da qualificação para o Euro 2020.

"No plano teórico, os dois grandes adversários na qualificação são a Ucrânia e Sérvia, mas não nos podemos esquecer dos outros. Respeitamos muito a Ucrânia, mas também confio nos jogadores e no apoio do público, esperamos mais de 50 mil adeptos, para conseguirmos a vitória. Se isso não acontecer, será uma desilusão. Comigo à frente da seleção será sempre assim. Somos favoritos mas do outro lado também está uma equipa candidata a ganhar o jogo. Essa linha é muito ténue".

Fernando Santos não quis fazer comparações em relação a outros grupos que orientou no passado na seleção. "Portugal teve sempre jogadores de qualidade, é o campeão da Europa e conseguiu esse feito com um grupo extraordinário de jogadores. Dizer agora que este é o mais forte, acho que é um bocadinho exagerado. É um leque de enorme qualidade, além destes jogadores há mais 10 ou 15 jogadores em condições de serem chamados, mas os melhores de todos, e desculpem-me os outros grupos, são os que ganham".

O técnico alertou ainda para a qualidade da seleção ucraniana: "É uma seleção tecnicamente evoluída, com jogadores rápidos e de grande capacidade ao nível do passe, receção e posse. Gosta de ter bola e está muito consolidada nos processos do Shakhtar, que é o grande abastecedor da seleção e é orientado por um treinador [Paulo Fonseca] que conhecemos bem. Sabemos o que temos de fazer e não tenho dúvidas que Portugal vai dar uma excelente resposta".