Fernando Santos: "Play-off? Queremos apuramento direto, de preferência no primeiro lugar"

Após dois jogos e dois empates, Portugal reencontra a Sérvia (1-1, na Luz). O selecionador, Fernando Santos, perspetiva mais um jogo difícil e renova as esperanças: "Queremos ganhar e chegar ao Europeu, de preferência no primeiro lugar do grupo".

À terceira jornada do grupo, Portugal joga este sábado (19.45 horas) em Belgrado, com a mesma Sérvia que empatou no Estádio da Luz (1-1), a 25 de março, na segunda jornada do grupo B da fase de qualificação para o Euro-2020. Quase meio ano depois, Fernando Santos relança o duelo com seleção balcânica, que pode ser a principal rival na corrida pela segunda vaga de apuramento. O primeiro lugar, esse, parece já entregue ou, pelo menos, bem encaminhado para a Ucrânia.

"É um jogo de grande importância para as duas seleções, entre duas equipas que já perderam mais pontos que o outro candidato, a Ucrânia, mas não me parece que vá haver grandes mudanças estratégicas em relação ao jogo da Luz", disse o selecionador nacional, em conferência de imprensa, realizada esta tarde de sexta-feira, em Belgrado.

"No jogo em Portugal - acrescentou Fernando Santos -, a Sérvia apostou mais no contra-ataque, defendendo bem; agora vai procurar vencer, porque joga em casa, e jogar mais em ataque continuado. Vamos tentar contrapor com o nosso futebol e acreditando nas nossas possibilidades de vencer, que são muitas, mas sabendo também quais são os pontos fortes do adversário. Os jogadores da Sérvia jogam nos melhores campeonatos, são muito cobiçados. Estudámos o jogo, vamos usar todas as armas e não tenho dúvidas de que os nossos jogadores vão dar resposta ao nível deles".

Sobre as contas do grupo, Fernando Santos concluiu: "Qualquer destas três equipas, entre Portugal, Sérvia e Ucrânia, tem o play-off garantido, no caso de não conseguirem passar. Mas não temos de pensar nessa possibilidade, queremos chegar ao Europeu através da fase de grupos, de preferência no primeiro lugar do grupo".