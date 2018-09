Fernando Santos: "Portugal entrou com os dois pés porque só com um pode cair"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:13 Facebook

No final do encontro frente a Itália, o selecionador nacional considerou que o resultado ao intervalo era injusto e que, globalmente, a equipa lusa teve uma boa exibição.

"A Itália tentou surpreender com dois avançados. Estivemos bem na primeira parte, com exceção de quando abrandámos o ritmo nos últimos 10 minutos, isso fez com que Itália crescesse. Ao intervalo, o resultado era um pouco injusto e disse aos jogadores que não podíamos baixar o ritmo. Disse para manterem o ritmo na segunda parte, para melhorarem o que havia para melhorar. Estivemos bem, na parte final voltámos ao registo dos últimos 10 minutos da primeira parte. Mas é normal, jogámos contra uma equipa italiana muito forte. A equipa esteve bem. Isso faz parte do jogo e do crescimento", começou por dizer o treinador.

Fernando Santos afirmou ainda que a Liga das Nações é um torneio difícil de conquistar e que o objetivo passa, por agora, chegar à final four. "É um torneio muito difícil, agora queremos pensar na Polónia. Se Portugal vai ganhar? Por agora queremos ir à final four".

Com este triunfo, Portugal é o líder isolado no grupo 3 mas o selecionador foi categórico: "Entrada com o pé direito? Portugal entrou com os dois pés, porque só com um pode cair", atirou.