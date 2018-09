Fernando Santos: "Se não passarmos a primeira fase é muito mau"

Sofia Esteves Teixeira 10 Junho 2018 às 20:33 Facebook

O selecionador nacional acredita que Portugal fará uma boa caminhada no Mundial da Rússia e deixou a fórmula para vencer Espanha, no primeiro jogo da seleção nacional na competição.

"Não viemos para participar. Viemos para ganhar cada jogo que disputamos. Não assino por baixo nada que não seja uma vitória. Há vários resultados possíveis, mas a nossa ambição e desejo é vencer a Espanha. Com grande respeito que temos, que sabemos que é uma equipa fantástica. Respeitamos Espanha como qualquer outro adversário. Os primeiros jogos são sempre importantes, isso é uma norma das provas curtas. Já vi muitas equipas com resultados completamente distintos no primeiro jogo a chegarem à fase final", começou por dizer.

Fernando Santos deixou, ainda, aquela que considera ser a fórmula para vencer a seleção espanhola, afirmando que terá de ser a equipa das quinas "a ter bola".

"A Espanha terá muita posse de bola. Temos de tirar isso. Não podemos permitir espaços, que tanto gosta de adormecer o adversário e, em ações rápidas, cria problemas. A segunda forma de anular é termos bola. Temos de ter confiança e, sem receio, capaz de ter bola e fazer o adversário correr. Uma da coisas que a Espanha faz é fazer o adversário correr. Se calhar não gosta de ter de correr. Temos de impor o nosso jogo. Portugal nunca é humilde de mais, afirma-se como candidato à vitória. Humilde é quando dizemos que passar a primeira fase é bom. Se não passarmos é muito mau", concluiu.

Portugal estreia-se no Mundial a 15 de junho, frente à Espanha, às 19 horas.