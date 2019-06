Fernando Torres anuncia retirada

Hoje às 09:38 Facebook

O avançado espanhol Fernando Torres colocou um ponto final na carreira.

Aos 35 anos, "El Niño" Torres revelou esta sexta-feira que vai deixar de jogar futebol, ponto fim a uma carreira de enorme sucesso, em clubes como o Atlético de Madrid, Liverpool e Chelsea, sem esquecer a seleção espanhola, ao serviço da qual se sagrou campeão mundial, em 2010, e duas vezes campeão europeu, em 2008 e 2012.

"Depois de 18 anos emocionantes, chegou a hora de terminar a minha carreira no futebol", anunciou o avançado, nas redes sociais, acrescentando que dará uma conferência de imprensa no domingo para revelar mais pormenores acerca de retirada.

Nos últimos meses, Fernando Torres jogou no campeonato japonês, com a camisola do Sagan Tosu, mas foi em Espanha e em Inglaterra que mais se destacou, primeiro no Atlético de Madrid e depois no Liverpool e no Chelsea, clube em que ganhou a Liga dos Campeões, em 2012. Antes de rumar ao Japão, ainda representou o Milan, mas já sem grande sucesso. No total da carreira, marcou 290 golos, 38 dos quais pela seleção de Espanha.