"Ferreyra não é carta fora do baralho", diz Rui Vitória

JN Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica esclareceu, esta sexta-feira, que o avançado Facundo Ferreyra continua a fazer parte das opções na equipa principal dos encarnados, recusando indicar os nomes dos futebolistas que podem abandonar o clube na reabertura do mercado de transferências.

O ponta de lança argentino, que apenas marcou um golo com a camisola das águias, até começou por iniciar a época como titular no onze de Rui Vitória, e, apesar de ter perdido espaço para o suíço Seferovic e o brasileiro Jonas, o técnico não confirmou a sua saída em janeiro de 2018.

"Não é uma carta fora do baralho, não há nenhuma carta fora do baralho na minha equipa. Qualquer um pode ser chamado à titularidade e há sempre um bom que vai ficar de fora. Nenhum jogador, enquanto estiver comigo, está fora do baralho", vincou o treinador 'encarnado', em conferência de imprensa.

A antevisão ao encontro da 12.ª jornada da Liga, diante do Vitória de Setúbal, teve como tema principal, precisamente, os nomes que podem sair e entrar no Benfica após a reabertura do mercado de transferências, uma questão que o treinador considerou pertinente, mas que rejeitou comentar.

"Não tenho muito a dizer. Pensei que esta conversa fosse mais tarde e vai aparecer um conjunto de jogadores que vai entrar e outro que vai sair. Haveremos de tratar dessas questões na altura, porque é prematuro falar. Vamos pensando, mas não é nesta altura que vou dizer quem são os jogadores [que saem]", declarou.

Quanto ao desafio de sábado, Rui Vitória elogiou e descreveu o que espera dos sadinos no Estádio do Bonfim, em Setúbal: "Espero encontrar um Vitória de Setúbal de qualidade, que vem de um bom resultado. É uma equipa sólida e consistente. As equipas do [treinador] Lito acabam por ter este perfil, batem-se muito bem", observou.

Desafiado a responder se a tabela classificativa seria diferente, face aos erros de arbitragem, o técnico considerou que sim, mas preferiu adiar a explicação dos motivos.

"Não me vou pronunciar nesta altura sobre isso. O Benfica tem pessoas a tratar desses assuntos. Noutra altura serei eu a pronunciar-me. Acredito que a tabela fosse diferente" sem erros de arbitragem, assinalou.

O Benfica, quarto classificado da Liga, com 23 pontos, defronta este sábado, o Vitória de Setúbal, sétimo, com 17, no Estádio do Bonfim, pelas 20.30h, em encontro referente à 12.ª jornada da prova.