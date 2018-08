Ferreyra rende Castillo no Benfica frente ao Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:07, atualizado às 18:10 Facebook

O Benfica defronta, este sábado, no Bessa, o Boavista em jogo a contar para a segunda jornada da liga. Ferreyra, no lugar do lesionado Castillo, é a novidade no onze da equipa encarnada.

Para o encontro deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Jonas, Castillo, Krovinovic e Ebuehi. Do lado dos axadrezados, Obiora, Gabriel Nunes, Yusupha e Matheus Índio, também lesionados, não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o saldo é favorável aos encarnados. Em 110 encontros, as águias venceram 62 vezes e perderam 16, registando-se 32 empates. Nos jogos disputados no Bessa, os encarnados venceram 23 dos 55 duelos, perderam 12 e registaram-se 20 empates. Na última época, a equipa de Rui Vitória sofreu um desaire por 2-1 no mesmo terreno.

Onze do Boavista:Helton Leite, Carraça, Raphael Silva, Neris, Talocha, Idris, David Simão, Rochinha, Fábio Espinho, Mateus e Falcone.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Salvio, Cervi e Ferreyra.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga). No viedoárbitro estará Hélder Malheiro (Lisboa).