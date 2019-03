Ferro e André Almeida regressam às opções de Bruno Lage

Hoje às 18:11 Facebook

Ferro e André Almeida são as novidades na lista de convocados do Benfica, que foi esta sexta-feira revelada, para o jogo de sábado à noite, frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão. Ambos cumpriram castigo na última partida e voltam agora a ser opção.

Lesionados, Ebuehi, Jardel, Conti, Fejsa e Salvio ficaram de fora e, por opção técnica, Krovinovic e Yuri Ribeiro também não seguiram viagem para a cidade do Porto.

Eis os convocados:

Guarda-redes: Odysseas, Svilar e Zlobin;

Defesas: André Almeida, Ferro, Corchia, Rúben Dias e Grimaldo;

Médios: Zivkovic, Pizzi, Gedson, Florentino, Gabriel, Cervi, Samaris e Rafa;

Avançados: Seferovic, João Félix, Jonas e Jota