Ferro recorda as palavras que ouviu na estreia: "Pronto, já passou"

O jovem central renovou com o Benfica, esta quinta-feira, até 2023 e recordou as palavras que ouviu na estreia frente ao Sporting. Ferro ficou blindado com uma cláusula de rescisão milionária.

"É um sentimento de orgulho chegar até aqui. Fico agradecido ao Clube pelo que tem feito por mim. É uma responsabilidade acrescida e quero retribuir da melhor maneira a aposta feita em mim. Quando vim para o Clube não vinha com expectativas... vinha para ver o que ia acontecer. Claro que o sonho comanda a vida, mas nunca coloquei essa expectativa em mim. Com o passar do tempo, senti que o Clube acreditava e apostava em mim", começou por dizer o central português em declaração à BTV, recordando as palavras que ouviu na estreia frente ao Sporting, para a Taça de Portugal.

"Sempre trabalhei para isso e continuo a trabalhar. Chegou e fico agradecido por isso. Agora é continuar para atingir os objetivos pessoais e do Clube. "Lembro-me das palavras do míster Pietra: "os primeiros dois minutos vão-te custar, mas depois vai entrar no ritmo do jogo". De facto, houve ali uma paragem passados dois minutos da minha entrada e ele chamou-me e disse: "pronto, já passou". Essas palavras marcaram-me e vão ficar para sempre", disse, salientando o desejo de continuar a "ajudar o clube a crescer".