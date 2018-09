Festa de apresentação da nova época do F. C. Porto já tem hora marcada

08 Junho 2018 às 17:35 Facebook

O F. C. Porto marcou para as 19.30 horas de 28 de julho, o jogo de apresentação aos associados para a temporada 2018/19. Confirmada está a presença dos ingleses do Newcastle na festa dos portistas.

O particular entre o F. C. Porto e o Newcastle, que servirá de apresentação dos campeões nacionais à massa associativa azul e branca, arranca às 19.30 horas, no dia 28 de julho.

Antes de disputar a Supertaça com o Desportivo das Aves, no primeiro fim de semana de agosto, os dragões vão mostrar-se aos adeptos, tendo programado vários momentos festivos, para abrilhantar o amigável com a equipa inglesa.