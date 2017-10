Festa do futebol chinês em bom português

ANA TULHA Hoje às 00:40 Facebook

Aos 29 anos, o treinador Vítor Emanuel Matos conduziu os sub-15 do Shandong Luneng ao título nacional chinês.

Nasceu em Mangualde, viveu em Gaia e até se licenciou no Porto, mas é a mais de 9000 quilómetros de Portugal que o jovem "mister" vai dando nas vistas. Vítor Emanuel Matos, 29 anos, conduziu, neste fim de semana, a equipa de sub-15 do Shandong Luneng à conquista do título nacional chinês desse escalão.

"Foi uma competição disputada em três fases, em que conseguimos, ao todo, 14 vitórias em 16 jogos. Mas só na última jornada é que garantimos matematicamente o título", explicou ao JN.

E este nem é o primeiro feito "português" garantido no Shandong Luneng nos últimos tempos. Em setembro, também Tiago Moutinho, outro representante da farta comitiva nacional em Jinan (ver caixa), conduziu a equipa de sub-16 ao título nacional.

Tudo razões que ajudam a explicar o bom acolhimento que os portugueses têm merecido. "A recetividade tem sido fantástica, o que também se explica com o facto de termos vindo para um clube com grande tradição no futebol e na formação. A abertura para aprender e a facilidade em relacionarem-se tem sido imensa", garante Vítor Matos, realçando que o facto de o treinador português ser "muito bem visto" na China também ajuda.

Licenciado em Educação Física, e com passagens -como treinador - pela formação de Valadares, Trofense e F. C. Porto, onde esteve durante cinco anos, admite, ainda assim, que nem tudo têm sido facilidades. "A barreira linguística é um problema, até porque os nossos tradutores têm dificuldade em entender o futebol", admite.