Festa do título e tudo ao pormenor em direto no site e Facebook do JN

O "Jornal de Notícias" tem preparada para este sábado uma emissão online especial sobre o eletrizante fecho do campeonato. O direto começa a partir das 20.25 horas, no site e no Facebook do jornal, com a presença de ilustres convidados.

José Gomes, treinador do Reading, com passagens por F. C. Porto e Benfica, irá analisar, em estúdio, os momentos decisivos da temporada e terá a companhia do ex-árbitro Paulo Pereira, que fará o balanço da prestação dos homens do apito.

As celebrações dos campeões nacionais serão acompanhadas de perto, com ligações em direto a Lisboa, Porto, Braga, Famalicão, Paredes, Aveiro, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Setúbal. E diretos internacionais junto das comunidades portuguesas a residir no Luxemburgo, Canadá e Estados Unidos da América.

Poderá ainda contar com as análises dos jornalistas do JN à época desportiva e ligações à redação do Porto, para acompanhar de perto a elaboração da edição do dia seguinte. Mas a operação campeão nacional arranca no site do JN umas horas antes: vamos seguir todas as incidências do dia mais importante da época ao minuto.