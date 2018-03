Adepto representou "prática de sexo explícito" e Santa Clara foi multado

JN Hoje às 20:53 Facebook

Os festejos de um adepto devido a um golo do Santa Clara valeu uma multa ao clube por parte do Conselho de Disciplina.

O Santa Clara foi, esta terça-feira, castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com o pagamento de uma multa de 383 euros. Tal decisão deveu-se ao comportamento "inadequado" que um adepto teve ao festejar um golo da equipa açoriana frente ao Varzim, na 27.ª jornada da II Liga.

"Um adepto do Santa Clara, que fazia parte de um grupo de dez adeptos daquele clube, que envergavam cachecóis e camisolas do clube, situados na bancada norte, aquando da marcação do golo que deu o empate à equipa do Santa Clara, aquele adepto voltou-se para os adeptos visitados e começou a gesticular com as mãos atos provocatórios, tais como: o levantamento do dedo médio, representando o 'falo humano' e, com uma mão aberta e outra fechada, batendo uma na outra, representando a 'prática de sexo explícito'", pode ler-se no mapa de castigos do CD.

O jogo terminou com um empate (1-1).