Festival de CR no passeio do Real Madrid em Turim

Cristiano Ronaldo é o primeiro a marcar em dez jogos seguidos da Champions e assinou um golo colossal de pontapé de bicicleta.

O Real Madrid foi a Turim, esta terça-feira, despachar a Juventus com três golos sem resposta e praticamente consumou o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, muito graças a outra exibição monstruosa de Cristiano Ronaldo.

Como se já não fosse pouco ter-se tornado no primeiro jogador a marcar em dez jogos consecutivos na competição, ao marcar o 0-1, o "The Best" fez o 0-2 graças a um colossal pontapé de bicicleta que até motivou aplausos dos adeptos da Juve, rendidos ao futebolista português.

Logo a seguir, Dybala foi expulso e Marcelo assinou o 0-3, a passe de Ronaldo, e tornou a segunda mão desta eliminatória, no Santiago Bernabéu, pouco mais interessante do que uma formalidade.

No outro jogo da noite, o Bayern Munique atestou o favoritismo que lhe foi atribuído e derrotou o Sevilha (1-2), ganhando avanço importante para o segundo jogo em Munique.