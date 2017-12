Pinto da Costa "fez-nos ganhar tudo sem nunca precisar de enviar um email"

JN Hoje às 16:18, atualizado às 16:20 Facebook

No dia em que Jorge Nuno Pinto da Costa celebra o 80.º aniversário, Francisco J. Marques fez questão de assinalar a data através do Twitter, não deixando escapar mais uma referência ao caso dos emails.

"Este homem ganhou - e fez-nos ganhar - tudo, mas mesmo tudo o que de realmente importante havia para ganhar. E sem nunca precisar de enviar um email. Parabéns presidente pelos 80 anos", escreveu Francisco J. Marques no Twitter, acompanhando a mensagem com um vídeo com alguns momentos do presidente do F. C. Porto.