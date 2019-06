Fez-se passar por Messi para ter relações sexuais com 23 mulheres

JN Ontem às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Reza Parastesh já foi notícia várias vezes devido às parecenças com Lionel Messi, jogador do Barcelona. E segundo a imprensa iraniana, decidiu aproveitar-se disso para ter relações sexuais com várias mulheres.

Reza Parastesh, estudante iraniano, é frequentemente abordado na rua devido às parecenças que tem com o jogador Lionel Messi. Tanto que, em maio de 2017, a polícia foi mesmo obrigada a intervir depois de uma grande quantidade de pessoas o terem confundido com o astro argentino.

Agora, Reza Parastesh, que deixou crescer a barba e cortou o cabelo de forma parecida à do jogador do Barcelona, está envolvido numa história insólita. Segundo a imprensa iraniana, o jovem decidiu tirar partido das parecenças que tem com Messi para enganar 23 mulheres, com quem teve relações sexuais, e foi denunciado.