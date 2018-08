FIFA ameaça suspender federações da Nigéria e do Gana por ingerência

Hoje às 19:17 Facebook

A FIFA ameaçou esta terça-feira suspender as federações de futebol da Nigéria e do Gana se as intervenções das autoridades de ambos os países africanos, tidas como ingerências na esfera desportiva, não forem levantadas.

No que respeita à Nigéria, a FIFA exige que - até segunda-feira -, o presidente da Federação de Futebol da Nigéria (NFF), Amaju Melvin Pinnick, "eleito em 30 de setembro de 2014", recupere os seus poderes, bem como o comité executivo.

Se este não for o caso, "a NFF será suspensa com efeito imediato", acrescenta a FIFA.

O organismo esclarece ainda que, em caso de suspensão da federação, a seleção nigeriana feminina de sub-20, a disputar o Mundial2018, na França, terá uma "permissão excecional" para continuar a competir, uma vez que o torneio já começou.

A FIFA ameaçou também suspender a Federação de Futebol do Gana (GFA), cujo presidente Kwesi Nyantakyi renunciou ao mandato no início de junho, por suspeita de envolvimento num processo de corrupção, revelado por uma investigação jornalística.

A Comissão de Ética da FIFA abriu uma investigação à atuação de Kwesi Nyantakyi, que foi suspenso preventivamente pelo mesmo órgão.

A FIFA considera que as medidas tomadas pela justiça do Gana, visando dissolver a federação, constituem uma interferência e solicita às respetivas autoridades que interrompam este procedimento antes de 27 de agosto ou a GFA seja imediatamente suspensa.