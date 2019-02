FIFA cria competição de desportos eletrónicos destinada a seleções nacionais

Hoje às 14:42 Facebook

A FIFA anunciou, esta terça-feira, a criação de uma nova competição internacional de desportos eletrónicos, designada eNations Cup, destinada a seleções nacionais, que se vai realizar entre 13 e 14 de abril de 2019.

O torneio será composto por 16 equipas, cada uma com dois jogadores, que vão representar países de todas as confederações do organismo regulador do futebol mundial, entre as quais a UEFA.

O português Luís Vicente, diretor do departamento de transformação e inovação digital do organismo, assinalou que "um torneio dedicado às nações é mais um passo significativo para a FIFA e para o desenvolvimento do 'eFootball' mundial".

"A FIFA eNations Cup também vai permitir melhorar a nossa interação com os fãs e jogadores de todo o mundo, para além de permitir às nossas federações desenvolver e iniciar programas e competições nos seus respetivos países", explicou, em declarações publicadas no site oficial do organismo internacional.