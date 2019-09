FIFA diz que suspeitas sobre o The Best são "injustas e falsas"

JN Hoje às 19:37 Facebook

A FIFA manifestou desagrado relativamente às suspeitas levantadas em relação ao prémio "The Best" e afirmou que são "injustas e falsas", uma vez que o procedimento de votação é monitorizado por um observador independente.

"Tanto a FIFA como o observador independente podem demonstrar que todos os votos apresentados de acordo com as regras e dentro dos prazos foram considerados. Consequentemente, não há qualquer dúvida em relação à autenticidade do resultado", pode ler-se no comunicado divulgado.

Após a cerimónia, que elegeu Lionel Messi como o melhor jogador do mundo, surgiram vários relatos na internet de alegadas irregularidades na votação.