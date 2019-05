FIFA evoca "razões políticas" e desiste do Mundial a 48 equipas em 2022

Hoje às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Por "razões políticas e logísticas" o organismo que tutela o futebol internacional anuncia que desiste da ideia de organizar o Campeonato do Mundo do Qatar com 48 equipas.

O projeto de um Mundial a 48 já na próxima edição do torneio, no Qatar, cai por terra. A FIFA anuncia, em comunicado, que renuncia à ideia porque teria de organizar jogos fora do Qatar, o que complicaria a logística do torneio, além de criar "problemas políticos".

A 22.ª edição do Mundial é primeira que não será disputada no verão do hemisfério norte, para se evitar as temperaturas caniculares no Qatar. O torneio será realizado entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

No emirado, o torneio ainda terá a grelha habitual, com 32 seleções, repartidas por oito grupos. A passagem para 48 equipas fica adiada para o Mundial-2026, que terá organização tripartida (Estados Unidos, Canadá e México).