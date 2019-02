FIFA multa F. C. Porto em 44 mil euros devido a transferências

Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A FIFA, o organismo que gere o futebol mundial notificou, esta terça-feira, a SAD dos dragões, devido à participação de terceiros em transferências e a introdução de dados incorretos no Sistema de Transferências.

O Comité Disciplinar da FIFA entende que o F. C. Porto quebrou o artigo 18.º do Regulamento de Estatuto e Transferências de Jogadores, ao permitir que terceiros (agentes, empresas de agenciamento de jogadores e/ou fundos de investimento) tivessem influência em contratos relacionados com vendas e compras de atletas.

O F. C. Porto terá, ainda, introduzido dados incorretos no Sistema Automático de Transferências em relação a um futebolista e, além da multa de 50 mil francos suíços - 44 mil euros -, a SAD dos dragões recebeu um aviso oficial por parte da FIFA, de acordo com os artigos 13.º e 15.º do Código Disciplinar da FIFA.

Contactado pelo JN, o F. C. Porto optou por não reagir.