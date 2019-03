Figueira da Foz recebe maior evento de Orientação de Portugal

Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A XXIV edição do Portugal O' Meeting começou esta sexta-feira e termina na próxima terça-feira, dia de Carnaval. Aquele que é considerado o maior evento de Orientação de Portugal realiza-se na Figueira da Foz e é organizado pela Associação Desportiva do Mondego em parceria com o Município da Figueira da Foz e a Federação Portuguesa de Orientação.

A organização recebeu inscrições de 2600 participantes, sendo 1893 estrangeiros de 31 Países. Os 3 primeiros posicionados do ranking mundial masculino (Olav Lundanes (NOR), Matthias Kyburz e Daniel Hubmann (SUI) ) marcam presença no evento entre os 213 atletas do escalão de Elite inscritos na prova.

A Finlândia com 398, Noruega com 212, Suíça com 187 e Suécia com 183, são os países com mais inscritos a seguir a Portugal.

Grande parte dos participantes, além da semana de competição na Figueira da Foz, permanecem em Portugal para realizarem campos de treino ou participam na semana seguinte em mais um evento da liga Mundial no Alto Alentejo.

Em período de época baixa estas atividades são autênticos balões de oxigénio para a economia Local.

Programa:

Dia 1 de março - Estafeta Sprint - Figueira da Foz

Dia 2 de março - Distância Média - Palheirão

Dia 2 de março - Sprint noturno - Buarcos

Dia 3 de março - Distância Média - Quiaios

Dia 3 de março - PreO - Quiaios

Dia 4 de março - Distância Média - Quiaios

Dia 5 de março - Distância Longa - Quiaios