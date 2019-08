Filha do ex-selecionador espanhol Luis Enrique falece aos 9 anos

Hoje às 21:20, atualizado às 22:29 Facebook

Luis Enrique, ex-selecionador de Espanha e ex-treinador do Barcelona, anunciou, esta noite, num comunicado publicado nas redes sociais, o falecimento da filha Xana, de 9 anos, na sequência de um cancro nos ossos.

"A nossa filha Xana faleceu esta tarde aos 9 anos, depois de lutar durante cinco intensos meses contra um osteosarcoma", pode ler-se na postagem partilhada na conta oficial do Twitter do ex-futebolista e treinador, que deixou o comando da seleção espanhola devido ao complicado momento que a família estava a passar.

"Agradecemos por todas as mostras de carinho recebidas durante estes meses e agradecemos a discrição e compreensão", continua o comunicado, seguindo-se um agradecimento especial aos hospitais e equipas médicas, e não só, que assistiram a criança ao longo destes meses: "Também agradecer ao pessoal dos Hospitais de Sant Joan de Deu e Sant Pau pela dedicação e trato, aos médicos, enfermeiras e a todos os voluntários. Com uma menção especial à equipa de cuidados paliativos de Sant Joan de Deu".

A última frase é destinada à filha: "Teremos muitas saudades tuas mas recordaremos cada dia de nossas vidas com a esperança de que num futuro nos voltemos a encontrar. Serás a estrela que guia a nossa família. Descansa Xanita. Família Martínez Cullell".

Xana era a filha mais nova do antigo futebolista. Do casamento de 22 anos com Elena Cullell, Luis Enrique é pai também de Pacho, de 19 anos, e Sira, de 17 anos.