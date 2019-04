Filho de Cristiano Ronaldo está no Funchal a competir pela Juve

JN Hoje às 13:42 Facebook

Na sexta-feira ao final da tarde, a Juventus sub-10, onde alinha Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, viajou até à Madeira para participar na 7ª edição do Marítimo Centenário, que realiza-se de 15 a 20 de abril.

Na hora da chegada, a equipa do filho mais velho de Cristiano Ronaldo posou junto ao busto do pai, no aeroporto, e imitou o festejo do craque português junto à estátua.

No domingo, a equipa assistiu nas bancadas ao encontro do Marítimo frente ao Feirense, a contar para a Liga, que os madeirenses venceram por 2-0.

A competição, que reúne cinco mil participantes de diversos clubes regionais, nacionais e internacionais de escalões de formação, é uma das maiores provas de futebol jovem organizada em Portugal.