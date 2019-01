Filho de Domingos Paciência assina pelo Benfica

Hoje às 11:14 Facebook

Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência, ex-jogador do F. C. Porto e da Seleção Nacional, assinou esta quinta-feira pelo Benfica, com um contrato válido até 2023.

Proveniente do Boavista, o avançado de 18 anos vai agora alianhar pelas equipas de juniores, sub-23 e B das águias para evoluir. Filho de Domingos e irmão do também jogador Gonçalo Paciência, que joga pelo Eintracht Frankfurt, assinou um contrato válido até 2023 com os encarnados.

Vasco fez todo o seu percurso de formação no F. C. Porto, passando também pelo Padroense, até chegar ao Boavista no início desta época. Pelos axedrezados realizou 12 jogos e apontou seis golos no Campeonato Nacional de Juniores. O jovem avançado estreou-se no início deste ano pela Seleção, tendo tendo sido convocado para o estágio da equipa de sub-19.