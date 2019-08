Filho de Messi festeja golo contra... o Barcelona

Hoje às 16:51 Facebook

Mateo cerrou os punhos com um golo do Bétis em Camp Nou e motivou sorrisos no pai e em Luis Suárez.

Lionel Messi já tinha anunciado que Mateo, o filho mais novo, gosta de desafiar o pai ao gritar pelo Real Madrid, mas parece que não são só os "merengues" que o levam a celebrações pelos rivais do Barcelona.

Desta vez, em Camp Nou, festejou um golo do Bétis perante a incredulidade, primeiro, de Messi e Suárez, que logo se desfizeram em gargalhadas pelo ato de Mateo Messi, depois meio envergonhado por aquela espécie de raspanete do pai e do avançado uruguaio.

O Barcelo acabaria por ganhar o jogo (5-2) referente à segunda jornada da Liga espanhola.

As imagens dizem tudo.