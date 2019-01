Hoje às 11:19 Facebook

Sérgio Conceição, lateral-direito de 22 anos com o mesmo nome do pai, o treinador do F. C. Porto, foi anunciado como reforço do Grupo Desportivo de Chaves.

O jogador vem do Cesarense, do Campeonato de Portugal, e vai atuar pela equipa satélite do clube flaviense, na Série A do terceiro escalão do futebol nacional.

Sérgio Conceição também já representou Felgueiras, Sobrado, Oliveira do Bairro e Espinho.