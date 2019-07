Filho de Zidane no Aves e a "má fé incrível" do Atlético de Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:08 Facebook

Este sábado, o Tondela e o Aves anunciaram mais um reforço e Ivan Cavaleiro foi cedido ao Fulham. Em Espanha, a transferência de Antoine Griezmann continua a dar que falar.

Aves: O treinador Augusto Inácio anunciou a chegada de Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid. O médio de 24 anos estava sem clube, depois de ter sido dispensado pelo Lausanne-Sport, clube suíço que o emprestou aos espanhóis do Rayo Majadahonda, 19.º classificado da II Liga espanhola na temporada passada, no qual alinhou em 34 encontros.

Tondela: Os beirões apresentaram o sexto reforço da época: Filipe Ferreira. O lateral esquerdo de 28 anos, que na época passada jogou no Nacional da Madeira por empréstimo dos austríacos do Sturm Graz, assinou contrato com o Tondela até 2021 e junta-se a Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares, Manu Sánchez e Philipe Sampaio no lote de caras novas do clube beirão.

Atlético de Madrid: A transferência de Antoine Griezmann para o Barcelona continua a dar que falar. Depois de os colchoneros exigirem mais 80 milhões aos catalães, Sevan Karian, advogado do avançado, criticou a atitude do Atlético de Madrid. "Griezmann está muito desiludido com a atitude do Atlético e dos dirigentes, que atuam com uma má-fé incrível e dizem o contrário do que tinham dito em privado. Neste momento, para ele só conta a nova etapa na carreira", disse em declarações ao jornal L'Equipe.

Barcelona: O futuro de Neymar é outra das grandes novelas deste mercado de transferências. Associado ao Barcelona, o jornal "Bild" garante que o clube catalão pretende incluir quatro jogadores na operação: Coutinho, Dembélé, Umtiti e Nelson Semedo.

Fulham: Ivan Cavaleiro é reforço do clube londrino por empréstimo do Wolverhampton até ao final da época e o clube londrino fica com opção de compra. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Fulham. Este é um grande e respeitado clube em Inglaterra e no resto do mundo. Esta é uma boa oportunidade para eu crescer enquanto jogador e por isso estou muito satisfeito", disse Ivan Cavaleiro.