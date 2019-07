Filipe Luís concretiza sonho de criança para ajudar Jorge Jesus

Hoje às 16:45 Facebook

O internacional brasileiro é a mais recente contratação do Flamengo e anunciou a notícia com uma fotografia de criança com a camisola que vestirá pela primeira vez na carreira.

Aos 33 anos, Filipe Luís regressa à infância. Depois de uma carreira de sucesso na Europa, o lateral-esquerdo está de volta ao Brasil, agora para vestir a camisola do Flamengo, a camisola com que sonhou desde sempre.

O internacional brasileiro passou por clubes como Ajax, Real Madrid, Atlético de Madrid e Chelsea, foi campeão espanhol e conquistou Ligas Europa, mas é o "mengão" a proporcionar-lhe um dos momentos mais felizes.

"Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão", escreveu Filipe Luís no Twitter.

Depois de Rafinha (ex-Bayern Munique), Jorge Jesus ganha outro reforço de peso para lutar pelo título de campeão brasileiro e pela conquista da Taça dos Libertadores.